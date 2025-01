Ilrestodelcarlino.it - Cesena, ospedale e parco: la folle notte dei baby vandali

, 3 gennaio 2024 – O tempora, o mores (che tempi! Che costumi). La locuzione latina di Cicerone, esprime appieno il contesto demenziale legato agli attici perpetrati la sera del primo giorno del nuovo anno ai danni dell’di “L. Cappelli” di Mercato Saraceno, ma anche del giardino-della Rimembranza a fianco del cine-teatro Palazzo Dolcini come pure, nelle settimane scorse, alla scuola media “F. Zappi”. “Poco prima della chiusura notturna, che per ragioni di sicurezza parte alle ore 21 poi occorre suonare il campanello per accedere alle cure da parte del Cau – come ha affermato la sindaca Monica Rossi – un gruppo di giovani sono entrati nella struttura ospedaliera dirigendosi nel piano sotterraneo (v’è stata un’effrazione di una porta) dove è presente il servizio di radiologia; una volta giunti, hanno asportato dalla loro sede un estintore e sparso tutto il contenuto nelle stanze e nel corridoio e al piano superiore.