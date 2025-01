Tpi.it - Catania, madre 28enne guida senza patente e dimentica la figlia al distributore di benzina: denunciata

Leggi su Tpi.it

Una donna di 28 anni è statadalla Polizia di Stato per abbandono di minore per averto ladi 4 anni in un’area di servizio e rifornimento lungo la tangenziale di.La bambina, visibilmente impaurita, è stata notata dagli agenti durante un servizio di controllo. Sono state quindi avviate le ricerche per identificare e rintracciare la donna, che ha fatto ritorno alcirca un’ora dopo dicendo di essersi accorta dell’asdellaa bordo dell’auto solamente una volta arrivata in centro a.Laè stata anche sanzionata per: non ha mai conseguito la licenza di. Non solo: l’auto cheva era priva di assicurazione e risultava sottoposta a fermo amministrativo proprio perché, pochi giorni prima, la stessa donna era stata colta dalle forze dell’ordine a circolareassicurazione.