Californiaaereo si schianta | 2 morti

4.05 Un piccolo aereo si èto contro un edificio in California, provocando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 18. L'incidente, nei pressi del Fullerton Municipal Airport, 25 miglia (40km) a Sud-Est di Los Angeles, ha ancora cause non chiare. Dieci feriti sono in ospedale, 8 sono stati medicati sul posto. Gli inquirenti non hanno rivelato se le vittime erano passeggeri dell'aereo o persone al lavoro nell'edificio.Tuttavia il Van's RV-10,può trasportare solo 4 persone, incluso il pilota.