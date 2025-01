Oasport.it - Boxe, Giovanni De Carolis nuovo dt dell’Italia. Anche Clemente Russo nello staff tecnico

Dopo aver annunciato il ritiro lo scorso 7 ottobre,Devolta pagina ed è ilDirettoredella Nazionale italiana di. La Federazione ha confermato quest’oggi l’incarico dell’ex pugile romano, che ha diramato le convocazioni per il primo raduno stagionale in programma a Roma dal 10 al 17 gennaio.In attesa del riordinamento delloazzurro, Desi avvarrà per questo collegiale dei tecnici(ritiratosi nel 2021 dopo due argenti olimpici e due titoli mondiali), Sumbu Kalambay, Laura Tosti e Roberta Bonatti (coordinatrice della squadra elite femminile). Convocati in tutto 26 atleti, di cui 14 uomini e 12 donne.Presenti a Roma in campo maschile Salvatore Attrattivo (48 kg), Fares Al-Assi (51 kg), Tommaso Sciacca (54 kg), Michele Baldassi (57 kg), Giuseppe Canonico (60 kg), Giacomo Giannotti (63,5 kg), Gianluigi Malanga (67 kg), Gabriele Guidi Rontani (71 kg), Remo Salvati (75 kg), Alfred Cromwell Commey (80 kg), Luca Iovoli (86 kg), Vincenzo Bortone (92 kg), Dean Nwokedi Chime (+92 kg) e Diego Lenzi (+92 kg).