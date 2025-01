Butac.it - AIDAA e i botti di Capodanno, ed. 2025

Leggi su Butac.it

Il primo dell’anno sfoglio sempre il “bollettino di guerra” dei feriti (e a volte dei morti) causati da quella che dovrebbe essere una festa. Lo faccio sperando sempre che arrivi il giorno in cui non si tratti appunto di un bollettino pieno di gente con mani amputate da scoppi di fuochi d’artificio (illegali) e altre ferite, se non peggio. Lo faccio sperando di poter dire “ooh, finalmente siamo rinsaviti”.Purtroppo ogni anno (eccetto quelli della pandemia) il bollettino invece che migliorare diventa sempre più tragico, da chi ha perso una mano, un occhio, un dito, a chi ci ha rimesso la casa a causa di incendi fuori controllo.Quest’anno, mentre leggevo i soliti bollettini, sono arrivato alla parte sugli animali. Riporto da Il Corriere della Sera:Il dramma degli animaliSecondo Associazione italiana difesa animali e ambiente () sarebbero centinaia gli animali domestici uccisi o fuggiti a causa dei