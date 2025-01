Cultweb.it - Walmart lancia il dupe delle Birkin e sono subito sold out: come sono fatte?

La buona notizia è che potreste comprare undella celebredi Hermès per soli 78 dollari. La cattiva notizia è che il lancio della Wirkin, così si chiama il clone messi in vendita da, ha scatenato un fenomeno virale sui social media, portandola rapidamente al tutto esaurito.La Wirkin rappresenta un’alternativa economica e accessibile rispetto alla, un’icona del lusso francese il cui prezzo di partenza si aggira intorno ai 7.200 dollari, con modelli che superano anche i 390.000 dollari per edizioni limitate in pelle di coccodrillo. Questa imitazione è disponibile a partire da 78 dollari e ha conquistato il pubblico grazie alla promozione da parte di influencer e alla crescente domanda di prodotti di lusso accessibili.@kaleighdurkin My Wirkin from Walmes is here! #xyzcba #fyp #hauls ##walmes #wirkin #unboxing ? original sound – Kaleigh Durkin(fonte: Retailmenot)Le borseoriginalinote non solo per il loro prezzo esorbitante, ma anche per la loro esclusività: non posessere acquistate online e spesso richiedono l’acquisto di altri prodotti Hermès prima di poter essere considerate per l’acquisto.