Valentini e Breda ripartono dalla B con la Salernitana

Lapunta sulla coppia di ex bianconeriper rilanciare le proprie sorti in cadetteria, dopo una prima parte di campionato particolarmente drammatica che attualmente vede i campani addirittura al terzultimo posto e invischiati nella lotta per non retrocedere. Nelle ultime ore di un 2024 appena andato in archivio la società granata ha deciso di operare un importante e drastico stravolgimento che riguarderà la gestione dell’intera area tecnica. A vestire i panni di nuovo direttore sportivo infatti sarà Marco, mentre in panchina la squadra sarà affidata a Roberto, tecnico del Picchio dal febbraio al giugno 2023. La decisione è maturata proprio a ridosso del capodanno. La separazione con il diesse Gianluca Petrachi pare ormai cosa fatta e in giornata la società potrebbe rendere ufficiale la scelta di salutare definitivamente il dirigente leccese che ormai attende soltanto la sentenzasua città dove era rientrato per trascorrere le festività.