Inter-news.it - Supercoppa, progetto realizzato ad hoc: annuncio Lega Serie A

LaA, in occasione dellaitaliana 2024-25, ha promosso la realizzazione di unfirmato dal noto marchio di Stefano Ricci.A e STEFANO RICCI presentano un travel caseda SR in esclusiva per la EA SPORTS FC Supercup. Competizione che andrà in scena a Riyadh dal 2 gennaio 2025 al 6 gennaio 2025. STEFANO RICCI S.p.A., società leader nel settore Luxury Fashion & Lifestyle, hain esclusiva per laA il set di pelletteria coordinato. Questo include un travel case in PMA e alluminio con verniciatura aeronautica nera opaca. E finiture in pelle di vitello liscio stampata con motivo ottagonale. Chiusure in palladio progettato su misura che protegge laItaliana, oltre ai vassoi porta medaglie.italiana protetta da un travel case: De Siervo commentaMADE IN ITALY – L’AD dellaA, Luigi De Siervo, ha commentato in questo modo: «L’occasione di disputare delle grandi partite all`estero ci consente di valorizzare il calcio italiano e le nostre squadre, ma è anche una bella occasione per promuovere le eccellenze del Paese e i valori che rappresentano.