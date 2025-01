Lapresse.it - Roma, coppia gay aggredita a calci e pugni nella notte di Capodanno

Aggressione omofoba adurante ladi. Due ragazzi hanno denunciato di essere stati aggrediti in zona Malatesta mentre camminavano manomano dopo i festeggiamenti da circa dieci persone, che prima hanno rivolto loro insulti omofobi e poi li hanno colpiti con. “Quanto accaduto a Malatesta durante ladiè un affronto che non tollereremo”, dichiarano Marilena Grassadonia, coordinatrice dell’Ufficio Diritti Lgbt+ diCapitale e Filippo Riniolo, presidente della Commissione Pari opportunità del Municipio V.“Quanto denunciato dai due ragazzi aggrediti è di per sé gravissimo ma ha nelle modalità una dinamica inaccettabile – dichiara Grassadonia – essere aggrediti perché si cammina manomano con la persona che si ama è un atto violento e intollerante che non può trovare postonostra città.