Lanazione.it - Prato, gli interventi della Polizia municipale nella notte di capodanno

, 2 gennaio 2025 -dile pattugliesono state impegnate in alcuni. Il primo poco prima delle 20 alla rotonda in via del Purgatorio dove un uomo a seguito di una caduta dalla bicicletta è stato trasportato al pronto soccorso. Alle 22 circa gli agenti impegnati in centro storico sono intervenuti in piazza delle Carceri dove alcuni stranieri stavano usando dei petardi vicino alla giostra frequentata dai bambini. Gli uomini sono stati sanzionati con una multa di 50 euro ciascuno per la violazione dell'ordinanza sindacale. Alle 1 del primo giorno dell'anno, sempre in piazza delle Carceri, una pattuglia di motociclisti è intervenuta per soccorrere un cittadino straniero ferito in volto dopo una aggressione subita da due connazionali per futili motivi.