Pezzi di metallo misteriosi precipitano dal cielo | cosa sono il VIDEO

Un cerchio metallico del peso di circa 500 chilogrammi e con un diametro di 2 metri è precipitato il 30 dicembre scorso nel villaggio di Mukuku, situato nella contea di Makueni, in Kenya.Stando a quanto riportato dall’Agenzia Spaziale del Kenya (KSA), le prime analisi indicano che si tratta di un anello di separazione appartenente al vettore di un razzo spaziale. La KSA è intervenuta rapidamente per mettere in sicurezza l’area dell’impatto e recuperare i detriti, che verranno sottoposti a ulteriori analisi per determinarne con precisione l’origine. Nonstati segnalati né feriti né danni rilevanti.L'articolodidal(il) proviene da The Social Post.