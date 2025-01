Quifinanza.it - Pensione di vecchiaia 2025 si abbassa con il taglio dei coefficienti

Assegni più leggeri per chi andrà innel. È l’effetto dei nuovidi trasformazione scattati l’1 gennaio, che per l’anno appena iniziato abbasseranno il trattamento didel 2%. A fare i calcoli è la Cgil, simulando gli importi rispetto al 2024, a parità di montante contributivo. Secondo le stime del sindacato, i soggetti che si ritireranno dal lavoro a 67 anni con unadi 1.250 euro, riceveranno 25 euro lordi in meno, per complessivi 326 euro persi ogni anno.La revisione deidi trasformazioneIdi trasformazione vengono rivisti ogni due anni dal ministero dell’Economia, secondo quanto stabilito dalla riforma Dini del 1995, sulla base di fattori legati alla speranza di vita.Dopo l’aumento registrato nel biennio 2023-2024, dovuto alla riduzione delle probabilità di sopravvivenza a causa alla pandemia da Covid-19, per il calcolo delladidi trasformazione sono tornati a scendere a quota 5,608%, dal 5,723% dello scorso anno.