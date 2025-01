Anteprima24.it - Palomonte, una scuola paritaria ad indirizzo amministrativo nei locali del Comune

Tempo di lettura: 2 minutiSarà intitolata allo scienziato, fisico e ingegnere elettrico, Nikola Tesla, lasuperioreadtecnicofinanziario, che a breve aprirà i battenti nei plessi di Palazzo di Città, intà Perrazze, neldi.Notizia giunta nelle scorse ore, da parte dell’amministrazione comunale dell’Ente che ha comunicato in tempi brevi l’apertura della sede dell’Istituto paritario le cui iscrizione per l’anno 2025/2026 sono state aperte gli indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali, oltre a corsi di formazione regionali.Iscrizioni che, come ha fatto sapere l’amministrazione comunale in una nota ai cittadini a firma del sindaco Felice Cupo – “Come da convenzione stipulata trae Istituto, per i primi 4 anni, le iscrizioni saranno gratuite per i cittadini residenti neldi”.