Ospedale, inizia l’anno della verità. Nuova palazzina pronta nel 2025. Entra nel vivo il blocco operatorio

Ha chiusoe aperto il nuovo sulla poltrona più altaAsl. Antonella Valeri guida un’azienda con tre province e migliaia di dipendenti, in attesanomina del nuovo direttore generale che il governatore Giani dovrebbe formalizzare a metà mese. Ora è lei la numero unoAsl sud est. Valeri, laurea in giurisprudenza: perchè ha scelto la sanità? "Mi sono diplomata al liceo classico di Cortona, poi l’università a Perugia. Non ho pensato subito al matrimonio anche se ho completato la coperta a uncinetto. Ho partecipato a trentacinque concorsi e il primo che ho vinto è stato alla Usl 24 di Cortona. Quel giorno mio marito disse: è un lavoro che ti impegna mezza giornata e ti permette di conciliare professione e famiglia". E come è andata? "A 27 anni ho avuto un figlio e quando ha compiuto i 18 anni ho capito che volevo qualcosa di più dal lavoro, ho seguito un percorso a Firenze, Siena, in Regione, a Empoli e Livorno, poi a Savona come direttore amministrativo.