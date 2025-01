Lapresse.it - New Orleans, chi sono le vittime della strage di Capodanno

Una ragazza di 18 anni che sognava di diventare infermiera, una madre single, un padre di due figli e una stella del football.i volti di alcune dellerimaste uccise nell’attacco dia New, dove il veterano dell’esercito 42enne Shamsud-Din Jabbar, alla guida di un pick-up, si è scagliato su una folla di pedoni che festeggiavano su Bourbon Street. Le autorità non hanno ancora reso noti i nomi delledell’attacco, ma familiari e amici di alcuni hanno iniziato a condividerne le storie. Il coroner di Newaveva inizialmente riferito di 15 morti; l’Fbi invece oggi nel corso di un briefing ha riferito di 14 morti e 35 feriti.Ledi Bourbon StreetZion Parsons di Gulfport, Mississippi, stava festeggiando ilnella sua prima serata a Bourbon Street quando è apparso un veicolo che ha travolto la sua amica, Nikyra Dedeaux, 18 anni come lui, che secondo quanto ha raccontato sognava di diventare infermiera.