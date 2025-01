Mister Movie | Squid Game 2 l’Attore di Gi-hun svela perché Giocatore 456 è ancora vivo

Leggi su Mistermovie.it

La seconda stagione diha lasciato i fan con il fiato sospeso, grazie a un epilogo che ha stravolto le carte in tavola. Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, ha affrontato un tradimento devastante e una perdita irreparabile, aprendo la strada a numerosi interrogativi sulla direzione della storia nella terza stagione.EccoGi-hun,456 èNei momenti finali della stagione, il protagonista Gi-hun si è trovato davanti a una crudele verità: il Front Man, che si atteggiava a Young-il durante i giochi, si è rivelato un alleato ingannevole. Dopo aver costruito un lecon Gi-hun, il Front Man ha mostrato il suo vero volto, eseguendo l’omicidio del fidato Jung-bae sotto gli occhi di Gi-hun. Questo atto non solo ha distrutto il piano del protagonista, ma ha anche lasciato il pubblico in uno stato di shock.