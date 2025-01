Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 66-75, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini tornano al successo dopo tre ko in fila! 18 punti per Mirotic e 17 di LeDay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui: l’torna altre ko consecutivi battendo l’per 66-75!66-75 Sako segna col fallo.64-75 Tap-in disu assist di.64-73 Nando De Colo da due.62-73 Non trema la mano a Nikoladalla lunetta: 2/2.62-71 Roberson in velocità: l’non vuole alzare bandiera bianca.60-71 1/2 per Leandro Bolmaro a cronometro fermo: +11.60-70 ANCORA LUIIII!! LEEEDAYYYY!! LA BOMBA DEL +10, L’E’ VICINISSIMA ALLA VITTORIAAAAAA60-67 ZAAAACH LEEEDAYYYY!!! TRIPLAAAAAAAA60-64 2/2 per Theo Maledon in lunetta: 18per l’asso transalpino, -4.Time-out immediato di Poupet. -3’00 dalla sirena finale: l’allenatore francese prova a scuotere i suoi.58-64 PIIIPPOOOO RICCIIIII! BOMBAAAAAAAA58-61 Tap-in perfetto di Nikola: +5