Juventus-Milan, Conceicao e Maignan parleranno in conferenza stampa

Stamattina, si terrà ladell'allenatore delSergioed il portiere Mike. I rossoneri, in questi giorni, sono a Riyadh, in Arabia Saudita, per disputare la Supercoppa Italiana. Domani sera, alle 20:00 ora italiana, la squadra diaffronterà ladi Thiago Motta in semifinale. L'altra sfida, invece, metterà di fronte l'Inter di Simone Inzaghi, detentrice del torneo da 3 anni, e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che la scorsa stagione ha vinto l'Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ladi, che da poco è diventato allenatore delsostituendo l'esonerato nonché connazionale Paulo Fonseca, e, portiere rossonero dal 2021, si terrà alle 10:30 ora italiana. I dueper 30 minuti presso la saladell'Al-Awwal Park Stadium, che ospita le partite casalinghe dell'Al-Nassr, il cui allenatore è l'ex tecnico rossonero Stefano Pioli.