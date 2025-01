Thesocialpost.it - Incidente a Chieve: coinvolte due auto, quattro persone sono rimaste ferite

Unstradale ha coinvolto due veicoli e ha provocato il ferimento di. È accaduto nel pomeriggio a, all’incrocio diretto verso Capergnanica, già noto per diversi sinistri, tra cui uno mortale avvenuto a settembre.Leggi anche: La mamma di Cecilia Sala incontra Meloni: “un soldato come Cecilia, dalla premier le parole che volevo” Intorno alle 17, una Renault Captur e una Kia siscontrate, finendo poi fuori strada. La peggiore delle conseguenze ha riguardato una donna di 90 anni, trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale San Matteo di Pavia, sebbene le sue condizioni non siano critiche.Le altre, due donne di 55 e 67 anni e un uomo di 63, hanno riportato, ma non gravi, e hanno necessitato di assistenza medica.