Golssip.it - Ilary Blasi: “Cinema? Mi incuriosisce, sarebbe un sogno. Lavorerei con Virzì e…”

Leggi su Golssip.it

"Ilmiunma anche una nuova sfida. I tempi sono completamente diversi da quelli della televisione ed è bellissimo rivedersi sul grande schermo". Così all'Adnkronos, che torna su Netflix dal 9 gennaio con '' (prodotta da Banijay Italia). La docu-serie in 5 episodi fa entrare lo spettatore nel dietro le quinte della sua vita tra determinazione, autoironia e leggerezza. Ma non è da sola. Con lei ci sono la famiglia, le amiche di sempre e il fidanzato Bastian, che si racconta per la prima volta. Dopo l'esperienza alnei panni di se stessa ne 'L'amore e altre seghe mentali' di e con Giampaolo Morelli, "tornerei sul grande schermo ma non interpreterei me stessa. Mi piacerebbe fare un ruolo diverso da me, impegnato e drammatico", racconta