Ilnapolista.it - Il Torino si inserisce per Spinazzola, l’esterno del Napoli frena lo scambio con Biraghi (Tuttosport)

Secondo quanto riporta, lotrae Firenze incontra dei problemi.delinfatti vorrebbe un progetto che lo metta al centro. A Firenze farebbe la riserva da titolare, per questo motivo ilpotrebbe sfruttare questa titubanza. Vanoli potrebbe garantire al nazionale azzurro il posto da titolare.Leggi anche:, con la Fiorentina sono in ballo la cessione di Folorunsho e lo(CorSport)vuole giocare titolare, a Firenze sarebbe una riservaScrive:Gosens, adesso, può diventare un. alleato del Toro nella corsa a Leonardo, 31 anni, esterno sinistro del, elemento che Conte impiega poco o niente (appena 269’ giocati in campionato) e non ha difficoltà a far partire visto che l’ex azzurro è scontento (e non poco).