Il fantasma dell’opera | Topolino celebra i 150 anni dell’opera

Sul numero 3606 diil primo episodio del racconto corale ispirato al celebre romanzo di Gaston LerouxSi alzi il sipario! In occasione dei 150dall’inaugurazione dell’Opéra Garnier, prestigiosa sede del Balletto di Parigi, Panini Comics si prepara are uno dei teatri più belli del mondo, noto anche per essere la suggestiva ambientazione de Le Fantôme de l’Opéra, grande classico francese di inizio ‘900.3606 – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 1° gennaio – dà il via ai festeggiamenti con il primo atto de Il– racconto corale in due parti ispirato all’omonimo romanzo di Gaston Leroux, scritto da Francesco Vacca per i disegni di Mario Ferracina – e con una suggestiva cover disegnata da Andrea Freccero.Il “balletto” di personaggi che entreranno e usciranno di scena sui numeri 3606 e 3607, tra comparse e misteriose apparizioni, è ricco e variegato.