.com - Giochi gratuiti di PlayStation Plus – Gennaio 2025

Leggi su .com

Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered e The Stanley Parable: Ultra Deluxe sono i titolidiper i membri di. Disponibili dal 7al 3 febbraio, questioffrono azione, velocità e un viaggio surreale nella psiche.rinnovata, abbonamento a più livelligratis didiSuicide Squad: Kill the Justice League (PS5)Un’avventura open-world ambientata nella caotica Metropolis. Gioca da solo o in cooperativa con amici nei panni della Suicide Squad mentre affronti una Justice League corrotta. Esplora un mondo dinamico, personalizza armi e abilità uniche, e svela una trama originale che unisce azione e strategia.Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4)Corri ai confini della legalità con una grafica migliorata e multigiocatore multipiattaforma.