Game over Inter la pazienza è finita | scoppia il caso ha chiesto la cessione

Ultimo aggiornamento 2 Gennaio 2025 9:11 di AlessiaL’pensa all’Atalanta ma è anche chiamata ad affrontare un ‘’ che è venuto a crearsi: il nerazzurro hala.L’questa sera scenderà in campo a Riyad alle ore 20:00 per affrontare l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana. Nel frattempo però è anche chiamata ad affrontare un problema legato al mercato: un nerazzurro avrebbelae il trasferimento. C’è la possibilità che resti anche in Serie A., altro che felice: vuole andarsene e ha scelto anche la destinazioneSimone Inzaghi e i suoi sanno che l’appuntamento di questa sera richiederà la massima attenzione da parte di tutti, sia di coloro che partiranno dal primo minuto sia di coloro che saranno eventualmente chiamati a subentrare per dare una mano.