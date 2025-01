Ilnapolista.it - Folorunsho a un passo dalla Fiorentina: prestito di sei mesi con obbligo di riscatto a 8-9 milioni (Tmw)

Michaeldiventerà presto, con ogni probabilità, un nuovo giocatore della. Arriverà dal Napoli incon diritto diper sostituire Edoardo Bove, che non potrà giocare più in Italia.a un: le cifre dell’affareTuttomercatoweb informa sui dettagli della trattativa:Il classe ’98 è il giocatore sceltosocietà viola, con la squadra azzurra – prossima avversaria in campionato dei viola di Palladino – l’intesa economica e sulla formula è ad unfino a giugno condifissato tra gli 8 e 9di euro. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni.fino a questo momento col Napoli (con cui ha un contratto fino al 2029) ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze.