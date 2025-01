Thesocialpost.it - Fermato per un controllo, trovano il cadavere della fidanzata in auto

Nella serata del 31 dicembre, la polizia di Herriman, nello Utah, ha scoperto il corpo senza vita di una donna durante undi routine. Gli agenti avevanoun veicolo guidato da un uomo e, in seguito, hanno notato unsul sedile posteriore, che si è rivelato essere quellodel conducente.La vittima, identificata come Summer Tatiana Roney, aveva trent’anni. Il conducente, Jacob Holt, un uomo di quarant’anni, è stato successivamente portato al dipartimento di polizia di Saratoga Springs. Secondo quanto riportato da Fox 13 Now, l’uomo ha dichiarato agli investigatori che la loro relazione era terminata e che quella sera avevano avuto un acceso confronto.Fox 13 Now ha anche riferito che il corpodonna presentava gravi ferite e segni di trauma “compatibili con un omicidio”.