Liberoquotidiano.it - "Farà la differenza in una situazione complicata": Oroscopo Branko 2025, chi rischia davvero grosso

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'inizio dell'anno, come sempre, è un momento cruciale per tutti gli appassionati di, che bramano previsioni sui 365 giorni a seguire e sperano di poter avere il vento in poppa e, soprattutto, il favore delle stelle. Chi, allora, meglio diper fare un quadro generale del? Si parte dall'Ariete: “L'inizio dell'anno potrebbe essere un po' più tranquillo, dato che Marte sarà in Cancro per i primi due mesi, ma non temere: a partire da febbraio, con l'ingresso di Venere nel segno, l'atmosfera cambierà in meglio. La tua naturale vitalità e passione ti accompagneranno per tutto il. Nel lavoro e nelle relazioni, non avrai tempo per annoiarti, anzi, nuovi incontri ed emozioni saranno all'ordine del giorno. L'energia sarà al massimo, e le stelle ti favoriranno soprattutto nei mesi di febbraio, agosto e novembre”.