Sport.quotidiano.net - Dumfries, il goleador che non ti aspetti: Inter in finale di Supercoppa, ciao Atalanta

Riyad, 2 gennaio 2025 – Una doppietta di Denzelregala nella ripresa la vittoria all’per 2-0 nella semidiItaliana tutta nerazzurra contro la capolista, che ha schierato una formazione forse troppo rimaneggiata, pagando a inizio ripresa l’eccessivo turn over. Settima vittoria consecutiva dal 2022 per la squadra di Inzaghi su quella di Gasperini in quello che per molti poteva rappresentare una sorta di test in vista nella volata per lo scudetto. Maledizione Lautaro Test vinto dall’, che ha collezionato almeno quattro occasioni nitide nel primo tempo, tre con Lautaro, murato dai guantoni del solito miracoloso Carnesecchi, e anche nella ripresa dopo i due gol nel primo quarto d’ora diha sfiorato il tris sempre con Lautaro, ancora con l’ennesima respinta di Carnesecchi, prima di una ritmi più contenuti.