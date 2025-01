Ultimouomo.com - Cosa significa il successo dell'Atalanta per il futuro del calcio italiano

Leggi su Ultimouomo.com

Il 2024 delci ha offerto due situazioni inattese: la storica vittoria'Europa League da parte, e l’ottenimento dei cinque posti nella nuova Champions League, grazie al secondo posto stagionale nel ranking UEFA per club. Entrambe, se analizziamo ilper le vicende più ampie che rappresenta, sembrano andare in controtendenza rispetto a una visione declinista del nostro, preponderante fino a pochi anni fa (e forse preponderante ancora oggi).C’è da dire che parliamo di un fenomeno effettivamente recente. C’è stata una prima fase, databile dalla metà degli anni 2000 fino più o meno alla pandemia, in cui la globalizzazione deleuropeo è effettivamente coincisa con un profondo e progressivo arretramentoa competitività internazionale dei nostri club.