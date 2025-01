Biccy.it - Capodanno a Roma: chi ha cantato al posto di Tony Effe e chi era stato contattato (e ha rifiutato)

Leggi su Biccy.it

L’ultimo giorno dell’anno è passato, i giochi sono fatti, le acque si sono calmate ed è giusto tirare le somme: ilmolto difficile per il sindaco Roberto Gualtieri che si è prima trovato costretto ad allontanarein seguito ad alcune polemiche e successivamente si è ritrovato con un intero cast da rifare in seguito ai ritiri di Mahmood, Emma e Mara Sattei. Chi ha, quindi, alloro?Dal Campidoglio hanno virato su Antonello Venditti che inizialmente aveva dato la sua disponibilità. Ma quando ha visto tanti suoi colleghi solidarizzare con, annunciando a loro volta la propria defezione per l’evento, ha girato i tacchi e si è tirato indietro. Roberto Gualtieri ha così optato per tutt’altro genere., chi si è esibito aldie MahmoodCome riporta AdnKronos, la serata è iniziata alle 20.