Avanti ma nel solco della tradizione

di Nico Dente Gattola Le attività del gruppo dei Giuristi cattolici di Aversa Sezione Vittorio Bacheket sono proseguite sabato 28 dicembre con un incontro sabato 28 dicembre.L’evento ormaidel calendario sociale dello storico sodalizio ha come di consueto previsto la visita al Presepe e come sempre si è svolto presso lo storico complesso dell’ l’Abbazia di San Lorenzo in Aversa, Via San Lorenzo Fuori Le Mura n.8 ed ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di soci e di spettatori interessati.Ad aprire l’incontro la celebrazione eucaristica affidata a mons.Ernesto Rascato,parrocoAbbazia e Responsabile Diocesano dei Beni culturali la cui Omelia ha attirato l’attenzione di tutti in un momento significativo come quello del Natale e di fine anno.Al termine, letta la Preghiera per i giuristi i partecipanti hanno visitato il tradizionale Presepe ivi collocato e potuto ammirare una fra le chiese più belle di tutta Aversa ,vera e propria testimonianza dell’importanza che la città ricopre e che meriterebbe una maggiore valorizzazione.