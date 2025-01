Metropolitanmagazine.it - Attacco di New Orleans: il sospettato “ispirato dall’ISIS”, era un veterano militare

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildell’esercito americano che ha guidato un pick-up contro una folla di festeggianti di Capodanno a New, uccidendo 15 persone, aveva pubblicato sui social media dei video poche ore prima della carneficina, affermando di essere statodal gruppo dello Stato islamico ed esprimendo il desiderio di uccidere.Gli investigatori hanno trovato armi e quello che sembrava un ordigno esplosivo improvvisato nel veicolo, che recava la bandiera dello Stato Islamico, insieme ad altri ordigni esplosivi in ??altre parti del famoso quartiere francese della città. L’FBI ha identificato l’autista come Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, cittadino statunitense del Texas, e ha affermato di essere al lavoro per accertare eventuali associazioni con organizzazioni terroristiche. Jabbar si è arruolato nell’esercito nel 2007, prestando servizio attivo nelle risorse umane e nella tecnologia informatica e schierandosi in Afghanistan dal 2009 al 2010, ha affermato il servizio.