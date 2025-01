Ilfattoquotidiano.it - Aldo Agroppi addio: carriera, amori e pensieri di ‘Cotenna’, uomo sempre controcorrente

Alla fine di un’intervista rilasciata al Tirreno pochi mesi fa in occasione della festa degli 80 anni, rilanciata in queste ore dopo la morte avvenuta nell’ospedale della sua Piombino, dove era ricoverato in terapia intensiva per una polmonite bilaterale,, unada mediano spesa tra Torino, Genoa, Potenza, Ternana e Perugia, 5 presenze in Nazionale, raccontò: “Ho fatto la vita che volevo, dichiarando guerra ai servi e ai leccaculo. Non ho rimpianti”. “Cotenna”, come fu soprannominato per il suo istinto guerriero, è stato davvero un, con le sue debolezze – la depressione che lo fece fuggire da Padova dove allenò nella stagione 1983-84 -, i suoi– la moglie Nadia con la quale ha condiviso 58 anni e il Torino -, i suoi miti – Giorgio Ferrini, altro grande mediano della storia granata -, le sue antipatie – la Juve, Lippi, Italo Allodi -, i suoi rancori – la cessione al Perugia nell’estate 1975 – e le sue passioni – collezionista di diecimila dischi di musica anni Sessanta e Settanta -.