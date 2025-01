Accertamenti Imu e Tari; certificata evasione da 42 milioni dei cittadini di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un 2024 di risultati straordinari per il Comune di, che ha portato avanti un’intensa attività di accertamento fiscale. Più di 20mila atti emessi, per un totale di 42,2di euro, confermano l’impegno dell’amministrazione nel contrastare l’e garantire servizi migliori per i.Una strategia vincente contro l’Il sindaco Matilde Celentano ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti:«Questi risultati non rappresentano solo un miglioramento delle entrate comunali, ma anche un passo decisivo verso una maggiore equità. Ogni cittadino deve contribuire in modo proporzionato al benessere della comunità».L’attività di accertamento, portata avanti dal Dipartimento Entrate, ha beneficiato del coordinamento tra l’assessore al Bilancio Ada Nasti, il dirigente Quirino Volpe e il personale dell’ufficio, che hanno lavorato per ottimizzare i processi.