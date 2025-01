Inter-news.it - VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2024: Inter-Lazio 3-0

Riviviamo ildell’attraverso ledell’anno. Oggi è il turno di(3-0) del 19 gennaio.DIMOSTRAZIONE PLASTICA – Proseguendo con il riepilogo delledel, tocca ancora a una sfida tra. Da dicembre si risale però a gennaio, quando le due squadre di incontrano in semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. E da un punto di vista meramente tecnico è forse la partita esteticamente più bella dell’anno, una tra ledi sempre sotto la guida di Simone Inzaghi. Tanto che il 3-0 finale risulta molto stretto, considerando due clamorose traverse colpite da Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Ma andiamo con ordine, perché sin dal primo minuto i nerazzurri frullano i biancocelesti. E passano già al 17? con un appoggio ravvicinato di Marcus Thuram, liberato da un bellissimo tacco in area di Federico Dimarco.