Traffico Roma del 01-01-2025 ore 11 | 30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione a causa di un incidente ancora chiusa via della Pisana tra la città dei ragazzi e via della Tenuta La Pisana nelle due direzioni nella Basilica di Santa Maria Maggiore alle 17 la cerimonia di apertura della Porta Santa dalle 12 saranno chiuse al transito via è Piazza dell’esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore entro le 13 per essere completato lo sgombro dei veicoli in sosta su via Cavour all’altezza di piazza dell’esquilino su piazza Santa Maria Maggiore piazza e via dell’esquilino è lungo via Liberiana ed alle 15:30 le strade del centro storico si riempiranno di musica per laparade a sfilare lungo via del Corso piazza del Popolo e Piazza di Spagna bande musicali gruppi e artisti provenienti da ogni parte del mondo previste diverse nelle vie adiacenti come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito