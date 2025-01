Pronosticipremium.com - Roma, via al 2025: gli impegni nel mese di gennaio

Il 2024 dellasi è concluso con un pareggio esterno contro il Milan, terminato 1-1. Questo risultato lascia un po’ di amaro in bocca per le occasioni sprecate nella ripresa, ma rappresenta anche una possibile iniezione di fiducia per il nuovo anno. Ildisarà determinante per i giallorossi, con una serie di sei partite che si divideranno tra campionato ed Europa League, imponendo un ritmo intenso e lasciando poco margine di errore.Le partite dellaLa nuova stagione si aprirà con il derby contro la Lazio, in programma domenica 5allo stadio Olimpico. Questa sfida è simbolica per molti aspetti: non solo rappresenta un test fondamentale per il morale della squadra, ma potrebbe anche aiutare a recuperare terreno su una diretta concorrente per le posizioni europee, nonostante il distacco in classifica sia ancora significativo.