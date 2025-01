Pronosticipremium.com - Roma, allenamento a porte aperte al Tre Fontane: Dovbyk out, applausi per Pellegrini

Leggi su Pronosticipremium.com

È tempo di lasciarsi alle spalle il passato ed iniziare il 2025 con il giusto entusiasmo per poter affrontare la seconda parte della stagione al meglio e recuperare così i punti persi ad inizio anno. Lae Claudio Ranieri hanno deciso di cominciare questo nuovo capitolo con l’abbraccio dei circa 2800 tifosi che sono accorsi in massa per assistere all’al Tre. L’occasione è infatti quella giusta per i calciatori di riacquisire un posto nel cuore dei propri tifosi che, nonostante le difficoltà, non hanno smesso di credere nella forza della squadra giallorossa che sta tentando di risalire la classifica di Serie A. Tutto pronto per l'aperto al Tre#ASpic.twitter.com/OkK7a1xEP9— AS(@OfficialAS) January 1, 2025La squadra si è presentata sul campo tra gli inni giallorossi prima di iniziare il riscaldamento con i tipici esercizi senza palla, tra la standing ovation per Paulo Dybala e glia capitan Lorenzo, che nonostante il momento di difficoltà, continua a ricevere consenso dai tifosi.