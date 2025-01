Omicidio nel Bresciano, 42enne ucciso con una coltellata al petto

Leggi su Ilfaroonline.it

Provaglio d’Iseo, 1 gennaio 2025 – Un uomo di 42 anni, italiano, è stato trovato morto nella notte a Provaglio d’Iseo nel. Sul caso indagano i carabinieri. Ilsarebbe statocon unaal.A quanto si apprende, non si esclude che possa essersi trattato di una lite degenerata a margine dei festeggiamenti di Capodanno ma al momento si tratta solo di ipotesi. I militari stanno indagando per fare luce sull’accaduto. (Sci/Adnkronos)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.