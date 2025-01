Mistermovie.it - Mister Movie | L’Odissea di Christopher Nolan sarà il film più costoso mai realizzato da un regista

è pronto a stupire il pubblico con il suo prossimo ambizioso progetto, The Odyssey. Secondo recenti indiscrezioni, ilil piùdella sua carriera, superando persino il budget di opere titaniche come The Dark Knight Rises.Un’impresa epica dal budget recordclass="wp-block-heading">Un rapporto di Jeff Sneider per TheInSneider ha rivelato che The Odyssey potrebbe stabilire nuovi standard di spesa per un. Sebbene il costo esatto rimanga sconosciuto, si stima che supererà i 250-300 milioni di dollari spesi per The Dark Knight Rises nel 2012. Questo colloca iltra le produzioni più costose della storia, avvicinandosi a titoli come Star Wars: The Force Awakens, che ha raggiunto un budget di 440 milioni di dollari.Ildistribuito da Universal Pictures e uscirà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2026, con un’ampia distribuzione anche nei cinema IMAX di tutto il mondo.