Liberoquotidiano.it - Mattarella, 10 milioni e 700mila in tv per messaggio, 100mila in più di scorso anno

Roma 1 gen. (Adnkronos) - Sono stati 10725 mila 454 gli spettatori che ieri sera hassistito in tv aldi finedel Presidente della Repubblica, Sergio, in aumento di circarispetto allo, quando erano stati 10647 mila 140. Cresce anche lo share, che passa dal 65,13 per cento al 68,36. Nel dato non sono comprese le visioni tramite web in diretta o differita. Rimane il record di ascolti per undi finedie in generale di un Capo dello Stato registrato nel 2020, quando con 15272 mila 170 spettatori risultò il più visto dal 1986,in cui sono iniziate le rilevazioni dell'Auditel. Cifra superiore ai 1515 mila registrati da Oscar Luigi Scalfaro nel 1993; ai 14825 mila spettatori di Francesco Cossiga del 1991; e ai 14364 mila sempre di Scalfaro del 1992.