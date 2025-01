Spazionapoli.it - Gli auguri di buon anno e non solo, torna a parlare De Laurentiis: “Questo è il nostro obiettivo”

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie calcio Napoli – Il presidente Aurelio De, in occasione del nuovo, ha lanciato un messaggio ai tifosi: un riferimento va anche agli obiettivi della stagione in corso.Un 2024 da dividere a metà: la prima, caratterizzata da un decimo posto che fa ancora male ai tifosi del Napoli calcio, con le notizie di una smobilitazione ormai inevitabile che la facevano da padrone. Poi, l’arrivo di Antonio Conte nella seconda parte dell’solare, che ha ridato alla città entusiasmo e fiducia verso il futuro. I risultati in campo dragione alla scelte del presidente Aurelio Dedi puntare sull’ex Commissario Tecnico della Nazionale, leader di un gruppo che sembra essersi ritrovato.Tale soddisfazione l’ha palesata anche nel corso deglidi Natale a Radio CRC, ma il patron del club partenopeo in queste ore ha affidato, come di consueto, glidiai tifosi tramite il suo profilo X ufficiale: un messaggio che i supporters di fede azzurra happrezzato e nel quale il numero uno dei partenopei ha tenuto a precisare qual è l’dell’annata corrente.