Gamberorosso.it - Dallo Champagne al Lambrusco, il futuro del vino è delle bollicine

Leggi su Gamberorosso.it

Gli spumanti in Italia rappresentano ormai una quota impressionante della produzione nazionale arrivando a sfiorare il miliardo di bottiglie prodotte ogni anno di cui il 70% venduto all’estero. Ai 300 milioni di bottiglie che restano in Italia dobbiamo sommare il peso di(di cui ne beviamo quasi 10 milioni di bottiglie: siamo il quinto mercato al mondo per volume e quarto per fatturato) e Cremant de Bourgogne e, in misura molto minore anche se sempre meno trascurabile,inglesi, sudafricane e slovene.Ogni ristorante deve avere le sueIn ogni ristorante italiano la carta dei vini non è completa se non ci sono almeno una decina di referenze dedicate allee con almeno 2-3 proposte al calice, a volte con una gamma che va dai 5 euro di un Prosecco ai 50 di una Cuvèe de Prestige.