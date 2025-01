Thesocialpost.it - Cortina, tre giovani alpinisti bloccati su una parete di roccia la notte di San Silvestro

Tre, due ragazzi e una ragazza tra i 21 e i 24 anni, sono rimastisui Lastoni di Formin, nel gruppo della Croda Da Lago, soprad’Ampezzo. I tre, originari di Padova, si trovavano in condizioni di ipotermia quando sono stati soccorsi nelladi San.Dopo essere riusciti a contattare il 118, l’elicottero di soccorso ha localizzato il gruppo ma non è riuscito ad avvicinarsi direttamente al punto in cui erano. L’equipaggio ha quindi sbarcato due soccorritori in vetta, a 2.630 metri, per preparare le operazioni di recupero. Successivamente, l’elicottero è tornato a valle per caricare altri quattro soccorritori.Grazie alla complessa operazione notturna, i tresono stati tratti in salvo, evitando conseguenze peggiori dovute al freddo e alle difficili condizioni della montagna.