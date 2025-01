Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Difensore, arriva Danilo? Possibile, a patto che …

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset',Luiz da Silva,brasiliano della Juventus, è in uscita in questa sessione invernale di. Il classe 1991, però, resterà a giocare in Serie A. Se fino a poche ore fa sembrava certo un suo approdo al Napoli, alla corte di Antonio Conte, per 'SM' ora non andrebbe scartata nemmeno la pista che porta alè fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta in bianconero e piace a Conte per l'esperienza che può portare alla retroguardia dei campani, in lotta per lo Scudetto. Una qualità, però, che non disdegnerebbero neanche i rossoneri di Sergio Conceicao che, dalla Juve, potrebbero provare ad ottenere il cartellino dinell'ambito di un'eventuale trattativa per Fikayo Tomori. L'ex allenatore Paulo Fonseca non avrebbe voluto privarsi delcentrale inglese.