Zirkzee quanto è dura la Premier | Amorim lo toglie dopo mezz’ora

Bologna, 31 dicembre 2024 – Vi ricordate il Joshuagioioso e scintillante di Bologna? Per ora, è sparito. La, durissima, e il rapporto con il neo tecnicodifficile, quasi inesistente.ha fatto le fortune di Motta e dei rossoblù fino alla grande qualificazione in Championssessant’anni, poi in estate ha deciso di far valere la sua clausola rescissoria da 40 milioni in favore dello United, ma fino a qui la sua esperienza inè stata disastrosa. Il culmine è stato raggiunto nell’ultimo turno, dove lo United ha perso ancora una volta in casa, stavolta contro il Newcastle, e Joshua è stato sostituito. Solo quattro gol e la sostituzione33 minuti Una partita nata male per i red devils, subito sotto di due gol contro il Newcastle (Isak e Joelinton), cosìè corso ai ripari e scelto dire un attaccante,, per un mediano, Mainoo, e tuttosoli 33 minuti di gioco.