WTA Auckland 2025, Madison Keys regola in due set una buona Lucia Bronzetti al primo turno

è al secondodel WTA 250 di: la statunitensecon un doppio 6-4 in un’ora e trentuno minuti di gioco la nostrache ha giocato un match più che dignitosi, è rimasta attaccata per quanto ha potuto alla sua avversaria, ma alla fine ha ceduto nonostante il 3-1 del secondo set.set che è estremamente tirato e combattuto:con grande tenacia riesce a stare vicina alla sua avversaria mettendoci cuore, corsa e gambe, contenendo spesso le accelerazioni da parte diche alla terza o quarta bordata sovente va fuori giri. La tennista romagnola cancella una palla break nel secondo game, poi un’altra nel quarto e un’ulteriore nel sesto, risalendo in tutte e tre le circostanze da 30-40 e tenendo la battuta. Anche l’americana annulla una palla break sul 2-2, ma riesce a capitalizzare sul 5-4 con due ottime risposte e un gran passante di dritto da lontano che piega la racchetta aparziale che finisce quindi 6-4 nelle mani della statunitense.