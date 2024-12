Thesocialpost.it - Valsabbia, scossa di terremoto: torna la paura dopo il 17 dicembre

incon epicentro a Paitone, nessun danno segnalatoUna nuovadiha interessato la, a due settimane esatte dal sisma del 17scorso. Il, registrato alle 20:28 di lunedì 30, ha avuto come epicentro Paitone, in località Marguzzo, e una magnitudo di 2.1, come rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro si trovava a una profondità di 11 chilometri, a circa 2 km di distanza da quello del precedente sisma.Un’area già interessata da movimenti sismiciIl sisma del 17, con magnitudo 2.7, è stato il più intenso registrato in Lombardia negli ultimi tre mesi e aveva già destato preoccupazione tra gli abitanti della zona. Questa nuova, pur meno forte, è stata avvertita distintamente nei comuni vicini, confermando l’attività sismica dell’area.