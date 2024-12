Lapresse.it - Usa, da Kamala Harris a Zendaya: tutti i nomi famosi pronunciati male nel 2024

Leggi su Lapresse.it

La vice presidentee la popstar Chappell Roan sono state tra le persone più citate dell’anno negli Usa, ma anche quelle che hanno visto i propripiù spesso storpiati o mal.I primi di dicembre, la società di apprendimento delle lingue Babbel e l’azienda di sottotitoli The Captioning Group hanno pubblicato un elenco delle parole con cui giornalisti, politici e altre figure pubbliche negli Stati Uniti hanno avuto più difficoltà nel. L’elenco offre anche una retrospettiva sugli argomenti e le persone più discussi dell’anno, dalla cultura pop alla politica.Secondo l’elenco, il suo nome si pronuncia CHAP-uhl ROHN, non SHA-pel ROW-an. Durante la fallimentare candidatura alla presidenza diquest’anno, le sue pronipoti sono salite sul palco alla Convention Nazionale Democratica per chiarire come pronunciare correttamente il suo nome, che si dice COM-a-la.