Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-12-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Cecilia sala sarebbe stata arrestata per violazione delle leggi islamiche gli Ayatollah avevano parlato di comportamenti legali ora gli Stati Uniti Tentano la fuga di abitudini di cui hanno l’estradizione dall’Italia Gianluca Di Gioia ti Indaga sull’incidente lo squalo era nella zona balneabile la morte del Turista italiano ucciso da uno squalo tigre l’uomo che ha cercato di salvarlo in un video si vede il tentativo di salvataggio al di qua delle Boe nelle regioni del Curto 68 droni Small insuline per il presidente ucraino volodymyr annunciato il rilascio di 189 grammi detenuti in Russia dopo che il Cremlino aveva riferito di uno scambio di prigionieri mediato dagli Emirati Arabi Uniti portiamo ancora pagina di sicurezza con la Direttiva del vino le zone rosse più controlli anche al capodanno di Ministro dell’Interno Matteo piantedosi ha inviato la Direttiva ai Prefetti per tutte lineare l’importanza di individuare con apposite ordinanze aree urbane dove vietare la presenza di tratti pericolosi o con precedenti penali Noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa